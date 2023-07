RIVM: diagnoses Lyme voor het eerst niet toegenomen

Het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de beet van een besmette teek en te herkennen aan een rode ring of vlek op de huid, was bij de meest recente meting in 2021 even hoog als bij de voorlaatste telling in 2017. In 2021 zagen dokters 25.600 keer zo’n rode ring of vlek. “Voor het eerst sinds de eerste meting in 1994 nam dit aantal niet toe”, aldus gezondheidsinstituut RIVM donderdag.

Er waren ook minder consulten in verband met een tekenbeet bij de huisartsen. “Dit kan te maken hebben met de algemene afname van huisartsbezoeken tijdens de COVID-19-pandemie”, zegt het RIVM. Zeker is dat echter niet.

Het grootste aantal diagnoses werd bij de laatste meting gevonden in het noorden en het oosten van ons land en dan vooral in Drenthe en Groningen.

Elk jaar slaan circa 1,5 miljoen teken toe in heel Nederland. Bij twee tot drie op de honderd mensen leidt dat tot verschijnselen. “Ook de komende weken worden veel tekenbeten verwacht. Het is dus nu extra belangrijk om op teken te controleren als je in het bos, duin, park of tuin bent”, waarschuwt het instituut. Op Tekenradar.nl is het aantal tekenbeetmeldingen de afgelopen weken al “sterk gestegen”.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Ongeveer een op de vijf teken draagt die bacterie bij zich. Niet iedereen die wordt besmet heeft dezelfde klachten. Lyme kan bijvoorbeeld opspelen met spier- en gewrichtspijn, zenuwklachten of hartklachten. Een en ander kan worden voorkomen met vroege toediening van antibiotica.