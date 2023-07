Het Brabantse dorp Zevenbergen krijgt een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad van Moerdijk, waar het dorp onder valt, heeft donderdagavond ingestemd met de komst van het azc, dat volgend jaar in gebruik wordt genomen en maximaal vijftien jaar open blijft. Er is plek voor maximaal tweehonderd mensen.

De opvanglocatie komt aan de Schansdijk, dat tussen Zevenbergen en industriegebied Moerdijk ligt. Daar worden nu al vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het terrein waar het azc moet verrijzen is al in het bezit van de gemeente. Die verwacht daarom de plek snel te kunnen gebruiken.

Door de val van het kabinet is het onzeker of er op korte termijn een spreidingswet komt voor asielzoekers. Reden voor een aantal gemeenten om hun eerder aangekondigde plannen voor opvangplekken even in de ijskast te zetten. De Noord-Hollandse gemeente Beverwijk heeft al laten weten voorlopig geen asielzoekers op te vangen en buurgemeente Velsen wacht eerst een gesprek met de gemeenteraad af.