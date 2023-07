Gevangene penitentiaire inrichting Leeuwarden overleden

Een man die gevangen zat in de gevangenis in Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden, meldt de politie. Donderdagavond werd hij vanuit de penitentiaire inrichting overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden.

Vrijdag is hier onderzoek naar gedaan, aldus de politie. Zo is er onder meer sporenonderzoek verricht in de cel waar de man verbleef. Het onderzoek is afgerond en er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de mogelijke doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan.

Zo nodig wordt er voor betrokkenen nazorg en opvang geregeld. Zoals gebruikelijk bij een overlijden binnen detentie doet de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) zelf ook een onderzoek naar het overlijden. Dit gebeurt door de zogenoemde calamiteitenonderzoekscommissie (CALOC).