Laatste ministerraad zal geen drastische besluiten opleveren

Het kabinet komt vrijdag voorlopig voor de laatste ministerraad bijeen, en voor het eerst in demissionaire status. De Tweede Kamer ging vorige week al met zomerreces, al werd dat maandag al meteen onderbroken voor het debat over de val van het kabinet. Na vrijdag begint ook voor het kabinet de zomerstop, die duurt tot 18 augustus. Spectaculaire besluiten vallen niet te verwachten nu het kabinet demissionair is.

Een week geleden zag het er nog naar uit dat het juist een hele spannende laatste ministerraad zou worden. De VVD-fractie hamerde er al weken op dat het migratiepakket er voor het reces van de Kamer moest liggen. Daarin zouden onder meer maatregelen moeten staan om de asielinstroom in te perken. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) hoopte, als het nodig mocht zijn, er nog een weekje bij te kunnen smokkelen.

De partijen trokken echter vrijdag de conclusies dat verder praten geen zin meer had. Het kabinet viel en Rutte ging zaterdag naar de koning om het ontslag van zijn vierde kabinet aan te bieden. De Kamer beslist medio augustus welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus pas door een volgend kabinet kunnen worden opgepakt. Tot die tijd past het demissionaire kabinet terughoudendheid en gaan plannen en wetsvoorstellen die de ministers en staatssecretarissen nog aan het uitwerken zijn, de ijskast in.