Nederland voldoet in 2024 aan NAVO-norm: 2 procent naar defensie

Nederland gaat volgend jaar 2 procent van het bruto binnenlands product – de totale omvang van de economie – besteden aan militaire zaken. Deze 2 procent is een norm van de NAVO waar de deelnemende landen aan moeten voldoen, maar Nederland zat daar al ruim 25 jaar flink onder. Demissionair premier Mark Rutte benadrukte tijdens zijn wekelijkse persconferentie het belang van de hogere bijdrage.

Nederland zal in 2024 “voor het eerst sinds 1995” voldoen aan de NAVO-norm, zei Rutte. Het kabinet zal dan 2,04 procent besteden aan defensie. Ook in 2025 is het volgens Rutte de verwachting dat Nederland boven de 2 procent uit komt.

Nederland zat jarenlang ver onder het Europees gemiddelde, met iets meer dan 1 procent aan defensie-uitgaven. Ook veel andere Europese NAVO-lidstaten haalden de 2 procent niet, tot ergernis van vooral de Amerikanen. Door onder meer de oorlog in Oekraïne zijn de NAVO-landen meer bereid te investeren in defensie.