Rutte vol lof over vicepremier Schouten, die ook politiek verlaat

Demissionair premier Mark Rutte is vol lof over ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten, die vrijdag haar vertrek uit de landelijke politiek aankondigde. “Ik denk dat je mag stellen dat zij heel breed in Nederland heel veel waardering heeft”, zei hij tijdens zijn persconferentie na de ministerraad. Rutte roemt vooral haar “moreel kompas en bestuurlijke vaardigheden”.

Het ministerschap van Schouten, die onder meer verantwoordelijk is voor armoedebeleid en pensioenen, is volgens Rutte niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Zij heeft die hele grote pensioenwet erdoorheen gekregen”, zegt hij. Hij schaart die onder de belangrijkste en ingrijpendste wetten van de afgelopen decennia.

De premier maakt daarbij de vergelijking met de Mammoetwet uit 1968, die het voortgezet onderwijs ingrijpend hervormde, en de Zorgverzekeringswet uit 2006. “Ik denk dat het in die top drie zit, en de enige vraag is nog even, wat staat één, twee of drie.”

Rutte zelf kondigde maandag zijn definitieve vertrek aan, nadat vorige week zijn vierde kabinet was gevallen. Op diezelfde dag meldde ook CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. D66-vicepremier Sigrid Kaag besloot deze week eveneens zich terug te trekken uit de landelijke politiek.