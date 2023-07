Schouten: koopkracht hét thema voor demissionair kabinet in zomer

De koopkracht en daarmee ook armoedebestrijding wordt het grote thema waarmee het kabinet aan de slag moet in de zomer. Op de derde dinsdag in september, op Prinsjesdag, moet er zoals altijd een nieuw begrotingsvoorstel liggen voor volgend jaar, ook als het kabinet demissionair is.

De gesprekken daarover beginnen in augustus en minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) verwacht er zeker discussie over in het kabinet, zei ze na de laatste ministerraad voor het zomerreces. Na een rapport van een belangrijke adviescommissie ontstond al onenigheid in de coalitie: partijen als Schoutens eigen ChristenUnie en D66 willen dat het sociaal minimum (voor mensen met bijvoorbeeld een uitkering) omhoog gaat, de VVD wil vooral dat meer mensen aan een baan worden geholpen.

Ook de zoektocht naar de financiële dekking ligt altijd politiek gevoelig. Maar “hoewel het demissionaire kabinet enige bescheidenheid past, is dat nu precies de discussie die we gaan hebben”, zegt Schouten. In de voorjaarsnota kondigde dit kabinet voor het eerst in jaren bezuinigingen aan, maar er werd volgens de Raad van State “gesprokkeld”. Over een grote bezuiniging werden de regeringspartijen het nog niet eens, maar voordat het kabinet viel was het idee wel dat dit in september zou moeten gebeuren.

In de maanden na Prinsjesdag moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer de begrotingen van alle beleidsterreinen nog behandelen. De campagne en de verkiezingen op 22 november doorkruisen vooralsnog deze parlementaire planning.