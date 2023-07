Slavernijmonument Vlissingen verplaatst naar binnentuin museum

Het slavernijmonument in Vlissingen (Zeeland) dat eind juni zonder vergunning op de boulevard was geplaatst, is vrijdag naar het Maritiem Muzeeum Zeeland verplaatst, meldt het museum. Het monument mocht van de gemeente niet op die plek blijven staan op straffe van een dwangsom. Daarop besloot het museum om het monument tijdelijk in eigen beheer te nemen totdat er een nieuwe locatie voor wordt gevonden.

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur werd het monument gedemonteerd. Nazaten van tot slaafgemaakten hebben daarna de onderdelen naar het museum overgebracht. Rond 14.15 uur werd het monument in de binnentuin van het museum geplaatst.

Het museum is lid van de Canon van Nederland en laat in een nieuwe presentatie de grote rol van Zeeland, en specifiek Middelburg en Vlissingen, zien in de trans-Atlantische slavenhandel.

De muur achter het slavernijmonument werd een dag nadat het was geplaatst, beklad met racistische leuzen. Deze week werden er affiches aangetroffen op het beeld. Die werden weggekrabd, maar wel was de naam Voorpost nog te lezen. Voorpost is een extreemrechtse vereniging die zichzelf omschrijft als een “beweging van meer dan duizend mensen die strijden voor het behoud van ons volk, onze cultuur en identiteit”.

De initiatiefnemers van het monument zijn voorzitter Angélique Duijndam van Keti Koti Zeeland en kunstenaar Zeus Hoenderop. Ze plaatsten het monument zonder vergunning op de boulevard nadat de gemeenteraad Vlissingen eerder tegen de komst van het gedenkteken had gestemd.