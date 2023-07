Vakantie in zuiden van het land begint, drukte op weg verwacht

De schoolvakantie in het zuiden van het land begint vrijdag. De ANWB verwacht dit weekend drukte op de wegen richting de vakantiebestemmingen, omdat veel Nederlanders met de auto op reis gaan.

Onder de regio zuid vallen de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Vorige week begon de zomervakantie in de regio midden, die dit jaar als eerste aan de beurt was. Volgende week zijn de kinderen in het noorden als laatste aan de beurt. Eind augustus is de vakantie voorbij voor de kinderen in het midden en zuiden, begin september gaan ze in het noorden weer naar school.

Behalve Nederlanders vertrekken dit weekend ook veel mensen uit andere landen met de auto richting hun vakantieadres. De ANWB verwacht in Frankrijk zaterdag lange files en ook in Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met vertraging op de weg, onder meer vanwege zo’n 1400 ‘baustellen’ als gevolg van wegwerkzaamheden. In Oostenrijk, waar vakantieverkeer overdag niet via lokale wegen mag rijden om files te ontwijken, is de Karawankentunnel het grootste knelpunt. Ook richting de Noord-Italiaanse meren en de kust wordt het naar verwachting filerijden en bij de Zwitserse St. Gotthardtunnel richting Chiasso kan de extra reistijd oplopen tot meer dan twee uur.

De ANWB raadt vakantiegangers aan niet om 03.00 uur ’s nachts te vertrekken, maar te wachten tot na het ontbijt. Dit om te voorkomen dat ze in de langste files belanden.