Van der Burg vreest meer asielproblemen zonder spreidingswet

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de spreidingswet nog steeds “keihard nodig”. Hij hoort nu al van de gemeente Beverwijk dat zij geen asielzoekers willen opvangen zonder de wet. “Ik ben bang dat meer gemeenten dat gaan doen.” Dat zou “dramatisch” zijn, zei hij voor aanvang van de laatste ministerraad voor de zomer.

Het is nu aan de Tweede Kamer om te besluiten of de spreidingswet gewoon wordt behandeld, of ‘controversieel’ wordt verklaard omdat het kabinet niet meer op volle kracht opereert na het aanbieden van het ontslag. Nog steeds baalt Van der Burg van de val van het kabinet. “Het maakt het voor mij lastiger om mijn werk te doen.” Zeker zonder spreidingswet wordt het heel lastig om genoeg asielopvangplekken te regelen, benadrukt hij.

Het ziet het als een risico dat meer gemeenten zonder wet geen asielopvang willen regelen.