Zondag code geel in deel van het land om harde windstoten

Komende zondag is code geel van kracht in delen van het land wegens de kans op zware windstoten, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor het Waddengebied, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Code geel wordt van kracht in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend. De kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur levert mogelijk problemen op voor het verkeer en buitenactiviteiten. De wind waait uit het zuidwesten en neemt in de tweede helft van zondagochtend weer iets af.

De verwachting is dat de waarschuwing geldt vanaf zondagochtend om 03.00 uur in Zuid-Holland en eindigt rond 11.00 uur in het Waddengebied.