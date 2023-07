EU sluit migratiedeal met Tunesië

De Europese Unie en Tunesië hebben een akkoord bereikt over migratie, maakte een woordvoerder van premier Mark Rutte bekend. Hij is zondag samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni naar het Noord-Afrikaanse land gevlogen om de laatste kleine obstakels uit de weg te ruimen.

Vooraf was er al optimisme dat er een akkoord zou worden bereikt met president Kais Saied. In ruil voor financiële steun gaat de Tunesische regering maatregelen nemen om de clandestiene oversteek van migranten te stoppen. Daarnaast worden er ook over andere zaken afspraken gemaakt. Tunesië heeft hulp nodig omdat de economie van het land in zwaar weer verkeert.

Het trio was ruim een maand geleden ook al in Tunesië. Toen lukte het niet om tot een akkoord te komen over migratie, maar werden al wel de eerste afspraken gemaakt. Vanuit Tunesië vertrekken veel migranten met bootjes naar Europa, voornamelijk richting Italië.

Tunesië werd toen 900 miljoen euro financiële hulp in het vooruitzicht gesteld. Nog eens 100 miljoen zou snel beschikbaar komen voor grensbewaking en het terugsturen van migranten. Om de eerste problemen aan te pakken kreeg het land direct 150 miljoen.

Volgens ingewijden was een van de problemen dat een groot deel van het EU-geld, in de vorm van leningen, gekoppeld is aan een hervormingsprogramma van 1,9 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook over de besteding van de 100 miljoen werd nog onderhandeld.

De Tunesië-deal wordt nu aan de EU-landen voorgelegd. Brussel wil met meer landen rond Europa tot dit soort akkoorden komen. De deal met Tunesië moet daarbij als een soort blauwdruk dienen, zei Von der Leyen eind vorige week. In 2016 sloot de EU een migratiedeal met Turkije.

De deal leidt ook tot kritiek. De autocratische president Saied onderdrukt de oppositie. Ook is er kritiek op de behandeling van migranten in Tunesië. Eerder deze maand werden nog honderden migranten naar de woestijn aan de grens met Libië gestuurd na ongeregeldheden in Sfax.