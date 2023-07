Op zijn vroegst in najaar 2024 weer eigen waterkanon voor politie

De politie beschikt op zijn vroegst in het najaar van 2024 weer over een eigen waterkanon. De huidige zijn uit veiligheidsoverwegingen al even niet meer ingezet, na een aantal klapbanden. Hierdoor liepen agenten bij een incident gehoorschade op. De zes voertuigen waar de politie sinds 2006 over beschikt moesten versneld vervangen worden. Er zijn zes nieuwe in bestelling. De eerste wordt op zijn vroegst in het najaar van volgend jaar geleverd, de laatste in het voorjaar van 2025.

Tot die tijd blijft de politie gebruikmaken van waterwerpers uit Duitsland en BelgiĆ«. Daarnaast wordt in het buitenland verder gezocht naar twee extra exemplaren “om de productietijd van de nieuwe waterwerpers te overbruggen”. De zes nieuwe komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te staan, van waaruit ze door het hele land ingezet kunnen worden.

Volgens de politie is ervoor gekozen om geen nieuwe waterwerpers te laten ontwikkelen “maar te kiezen voor waterwerpers die hun meerwaarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen”, aldus Frank Paauw portefeuillehouder Conflict en Crisisbeheersing bij de politie. “Het euvel van de klapbanden behoort hiermee tot het verleden.”

Een waterwerper kan ingezet worden als grote groepen mensen de openbare orde dreigen te verstoren. “Door het gebruik van water is het mogelijk om mensen uit elkaar te drijven en op afstand te houden”, aldus de politie die het ziet als een “belangrijk middel”. Recent werden waterwerpers ingezet bij acties van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag.