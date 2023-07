Neef Taghi vreest oneerlijk proces in drugszaak

Anouar T., de 29-jarige neef van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, vreest dat hij een oneerlijk proces krijgt nu hij zijn eigen verdediging voert. Dat zei hij dinsdag tegen de rechters in Zwolle.

T. werd op 21 april aangehouden in deze drugszaak. Eerder wraakte hij de rechter-commissaris en aan hem is inmiddels een wrakingsverbod opgelegd, vertelde hij in de rechtszaal. Hij wil dat dit verbod wordt opgeheven. Ook eiste de verdachte “een laptop met toegang tot jurisprudentie en noodzakelijke informatiebronnen en een telefoonlijn die niet mag worden afgeluisterd”. Ook wil hij een mailadres omdat alles nu per post gaat.

T. wordt verdacht van de invoer van coke, MDMA en softdrugs. Ook zou hij met een medeverdachte een criminele organisatie gevormd hebben.

Op 28 december 2021 is in een container 22 kilo coke aangetroffen. Op een laptop, die aan T. gelinkt wordt, staan afbeeldingen van een container die tussen Colombia en Antwerpen voer. “Er is geen link tussen mij en die container. Geen gesprek, geen foto, niets”, zei hij tegen de rechters. De coke zou een straatwaarde van 996.000 euro hebben. In een gesprek met zijn nichtje ging het over ‘800.000’, wat volgens T. aangeeft dat ook dat gesprek niets te maken had met die coca├»ne.

Anouar T. wordt ook nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Die werd in september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.