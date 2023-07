Door klimaatverandering nu bijna vijf tropische dagen per jaar

Door klimaatverandering telt Nederland tegenwoordig gemiddeld bijna vijf tropische dagen per jaar, meldt het KNMI donderdag. Een eeuw geleden had een zomer gemiddeld slechts één tropische dag. Op zulke dagen is het 30 graden of warmer.

Met de opwarming van de aarde neemt het aantal hete dagen relatief snel toe. Per graad opwarming in de zomer zijn er ongeveer twee tropische dagen bij gekomen, ziet het KNMI. “De zomers in Nederland zijn gemiddeld 2 graden warmer geworden, het aantal tropische dagen is met ruim een factor vier toegenomen”, schrijft het weerinstituut.

Tropische dagen en aanhoudende hitte kunnen gevaarlijk zijn, met name voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Uitdroging en oververhitting liggen op de loer. Het KNMI waarschuwt dat de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag moet om een verdere toename van tropische dagen te beperken.

Broeikasgassen houden warmte vast in de atmosfeer. Het gaat onder meer om koolstofdioxide (CO2), methaangas en lachgas. De uitstoot van broeikasgassen stijgt wereldwijd nog steeds.

Wereldleiders hebben met elkaar afgesproken de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, en bij voorkeur onder de 1,5 graad. Steeds meer wetenschappers zijn het erover eens dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur voor 2035 mogelijk al 1,5 graad hoger zal zijn door de huidige uitstoot van broeikasgassen. Wel benadrukken ze dat het voorkomen van elke tiende graad opwarming nog steeds zin heeft.