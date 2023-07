Door Nederland gezochte drugsbaron opgepakt in Colombia

Een voortvluchtige 43-jarige Colombiaan die als drugsbaron wordt omschreven is in Tuluá in het westen van Colombia gearresteerd aan de hand van een Nederlands arrestatiebevel. Volgens de internationale politieorganisatie Europol is er een door Nederland geleid internationaal onderzoek aan voorafgegaan. Het succes van de operatie is mede te danken aan de ontsluiting van versleutelde berichten van criminelen.

De verdachte zou in Nederland voor Mexicaanse criminelen op grote schaal crystal meth hebben geproduceerd en ook cocaïne uit Latijns-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Hij wordt ook verdacht van het witwassen van geld en zou naar schatting voor 20 miljoen euro van Nederland naar Mexico en Colombia hebben overgeheveld.

De zoektocht is begonnen nadat in 2019 2500 kilo crystal meth werd gevonden in Nederland. De politie legde een verband met de vondst en de Colombiaan. Er zijn lopende het onderzoek in Europa meerdere drugslaboratoria opgespoord en meer dan vijftig verdachten aangehouden.