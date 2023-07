Brand in centrum Den Haag, tientallen mensen geëvacueerd

In het centrum van Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond 01.30 uur uit in een rieten overkapping van een dakterras van Grandcafé Haagsche Bluf aan het gelijknamige plein. Enkele tientallen mensen, van onder meer een nabijgelegen hotel, werden geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en gaf al snel de melding zeer grote brand omdat het dakterras is ingebouwd door allerlei panden. “Dat maakt de brandbestrijding complex”, aldus de woordvoerder. Omstreeks 03.30 uur was de brand geblust. De brandweer controleerde rond 03.00 uur voor de zekerheid of het vuur wellicht was overslagen naar andere panden, maar dat bleek niet het geval te zijn. De geëvacueerden uit omliggende panden kunnen terugkeren.