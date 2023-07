Bruls: superstemming tijdens Vierdaagse en feesten

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is erg tevreden over het verloop van de 105e Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten in zijn stad. Volgens hem is alles rustig en veilig verlopen. “Iedereen heeft volop plezier gehad, er was een superstemming”, zei hij vrijdag voor de camera van Omroep Gelderland.

Door de coronacrisis ging de Vierdaagse in 2020 en 2021 niet door. Vorig jaar moest een dag worden afgelast wegens de extreme hitte. Ook waren er in 2022 boerenprotesten. “Je merkt echt dat de sfeer overal nu veel meer ontspannen is”, vindt Bruls. Hij is heel trots dat de Vierdaagse is uitgeroepen tot het populairste evenement van Nederland. “Grootste compliment dat je kan krijgen.”

Bruls trad woensdag met drie anderen live op met zijn Vierdaagselied De mooiste van het land. “Dat was heel bijzonder, een uitzinnige menigte. Voor de promotie van de stad doe ik heel veel. Maar ik denk wel dat dit eenmalig was, want ik wil niet de feestburgemeester van Nederland zijn”, aldus de Nijmeegse burgemeester.