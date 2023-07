Geen werkzaamheden Coentunnel dit weekend wegens verwachte regen

De werkzaamheden aan het asfalt in en rond de Coentunnel in de A10 dit weekend gaan niet door vanwege het verwachte weer, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat zaterdag en zondag flink regenen in Amsterdam, is de verwachting. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden worden ingehaald.

Vorig weekend zorgden de werkzaamheden voor flinke files. De ANWB adviseerde automobilisten zaterdagochtend de hoofdstad te mijden en om te rijden via Haarlem.

Rijkswaterstaat werkt verschillende weekenden aan het onderhoud van het asfalt. Zo komt er een nieuwe asfaltslijtlaag. Op sommige plekken wordt het oude asfalt verwijderd. Ook 28 tot en met 30 juli wordt in de Coentunnel gewerkt.