Nederland schort restricties wapenleveranties aan Turkije op

Nederland heeft het “aanvullende beleid” dat wapenexport aan Turkije verder beperkt, opgeheven. Dat meldden verschillende betrokken ministers recent aan de Tweede Kamer. De extra regels golden ook voor Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, maar worden voor alle drie de landen opgeschort.

De extra regels hielden in “dat vergunningaanvragen voor de export van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik worden afgewezen tenzij onomstotelijk vaststaat dat deze goederen niet worden ingezet bij de conflicten in Jemen en Noord-Syrië”. Maar deze regels sluiten volgens het demissionaire kabinet niet goed aan bij het systeem van het Frans-Duitse verdrag over wapenexport waarbij Nederland zich graag wil aansluiten.

Wapenleveranties die niet worden ingezet in Jemen of Noord-Syrië konden door de aanvullende regels worden afgewezen, ook als de wapens een “legitieme veiligheidsbehoefte” zouden vervullen. Bovendien zijn de extra regels volgens het kabinet overbodig, omdat de geldende criteria van het wapenexportbeleid al zouden voorkomen dat wapens in de conflicten in Jemen of Noord-Syrië worden gebruikt.

De aanvullende regels zijn in 2019 ingesteld in reactie op de Turkse inval in Noord-Syrië. Het opschorten van de extra beperkingen gebeurde vlak nadat Turkije na maandenlang verzet toetreding van Zweden tot de NAVO had goedgekeurd.