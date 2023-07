Vrachtwagenchauffeur betrapt ladingdieven in Oosterhout

Een Spaanse vrachtwagenchauffeur is in Oosterhout bedreigd door twee mannen die het volgens de politie hadden voorzien op de lading van de truck. De chauffeur lag te slapen in de vrachtwagen en werd wakker van lawaai in de oplegger. Toen hij poolshoogte nam, zag hij twee mannen uit de oplegger stappen. Een van hen had een mes en kwam op hem af. Ook werd er iets naar hem geroepen, maar dat verstond de Spanjaard niet.

De man met het mes en de tweede aanwezige maakten zich vervolgens uit de voeten en gingen er vandoor in een auto die werd bestuurd door een handlanger. Verschillende dozen in de oplegger van de truck waren opengesneden. Wat er is buitgemaakt, weet de politie nog niet.