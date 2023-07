Advocaten Taghi nemen voorlopig geen deel meer aan Marengo

De advocaten van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi laten weten niet meer deel te nemen aan de strafzaak Marengo, tot zij het omvangrijke dossier hebben gelezen. Dat omvat minstens 50.000 pagina’s, plus vele aanvullingen.

De nieuwe advocaten van Taghi hadden de rechtbank om negen maanden uitstel gevraagd om zich in te kunnen lezen, maar de rechtbank wees dat verzoek eerder deze maand af. Taghi (45) heeft daarop laten weten “niet meer mee te doen aan deze poppenkast en schijnproces”. Volgens hem is de rechtbank “bevooroordeeld” en “ligt het vonnis kennelijk al klaar”.

Ook de advocaten hebben hun “verbazing” geuit richting de rechtbank dat er geen uitstel is gegeven. Ze laten weten dat “deelname zonder adequate dossierkennis” indruist tegen de beroepsethiek en verplichtingen. “Cliënt heeft immers recht op adequate en effectieve rechtsbijstand. Gezien de beslissing van de rechtbank zullen wij dan ook het standpunt van cliënt respecteren, inhoudende dat hij niet wenst dat er zonder dossierkennis wordt deelgenomen aan het proces. Wij zullen daarom de tijd nemen die nodig is om het dossier te bestuderen.”

Op 6 oktober staat een nieuwe, voorbereidende zitting gepland in het proces. Het is nog onduidelijk of de beslissing van de verdediging van Taghi gevolgen heeft voor deze zitting.

Nog voor het verzoek tot uitstel van de advocaten had de rechtbank al laten weten de geplande uitspraakdatum van 20 oktober niet te gaan halen. Ze verwachten “enkele maanden” later uitspraak te kunnen doen “uitzonderlijke nieuwe omstandigheden daargelaten”.

De verdediging van Taghi is vorige maand overgenomen door Arthur van der Biezen, Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti nadat zijn advocaat Inez Weski was opgepakt en noodgedwongen de verdediging neer moest leggen. Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld en zat enige tijd in voorarrest.

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. De strafzaak is al ruim vijf jaar bezig en inmiddels in de laatste fase. De strafeisen zijn uitgesproken – tegen hoofdverdachte Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist – en door de advocaten is daarop gereageerd.