CBS: afname aantal verdrinkingen in open water en rond huis

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland minder mensen verdronken in open water of in en om het huis dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 waren dat er 73, het jaar daarvoor nog 80. Verdrinking kwam naar verhouding het meest voor onder zestigers, volgens het statistiekbureau.

Daarnaast komt het CBS apart met cijfers over het aantal verdrinkingen door zelfdoding of door verkeersongevallen. Bij de eerste groep steeg het aantal doden door verdrinking van 87 in 2021 naar 100 in 2022. Bij verkeersongevallen verdronken afgelopen jaar 39 mensen, 1 meer dan een jaar eerder. In alle categorie├źn was 70 procent van de slachtoffers man.

Daarnaast kwamen afgelopen jaar nog eens 32 mensen om door verdrinking die tijdelijk in Nederland waren, zoals tijdelijke werknemers of toeristen. Ruim de helft van de zogenoemde niet-inwoners kwam uit Duitsland of Polen.

Uit de cijfers blijkt volgens het CBS verder dat bij kinderen onder de 10 jaar die in Nederland geboren zijn maar een niet-Europese herkomst hebben, het risico op verdrinking drie keer groter is dan bij andere kinderen.