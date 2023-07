Geen nieuwe ophokplicht na nieuwe uitbraak vogelgriep

De recent opgeheven landelijke ophokplicht voor vogels wordt vooralsnog niet opnieuw ingevoerd. De situatie wordt continu nauwlettend in de gaten gehouden, los van de nieuwe uitbraak van vogelgriep in het Flevolandse Biddinghuizen, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Als er aanleiding toe is, wordt de beslissing om de ophokplicht te schrappen heroverwogen.

Op 6 juli nam het ministerie het besluit een einde te maken aan de ophokplicht die op 5 oktober 2022 was ingegaan. Alleen in de Limburgse Peel en de Gelderse Vallei geldt nog steeds een ophokplicht. In een gebied van tien kilometer rond Biddinghuizen geldt nu opnieuw een ophokplicht, evenals een vervoersverbod. In die tien-kilometerzone liggen 36 andere bedrijven met pluimvee.

Het advies van 6 juli is gebaseerd op advies van de deskundigengroep dierziekten. Die komt maandelijks bijeen om een nieuwe analyse te maken over de vogelgriepsituatie, zegt de woordvoerder van LNV. Op basis van het laatste advies van deze deskundigen heeft het ministerie besloten een einde te maken aan de landelijke ophokplicht. “Zij beoordeelden de situatie toen als een matig tot laag risico.”

“De vogelgriep is helaas niet weggeweest”, aldus de woordvoerder. Het komt vooral veel voor bij wilde vogels. Dat nu vogelgriep is vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf in Biddinghuizen waardoor de ongeveer 11.000 leghennen moeten worden geruimd, “is ontzettend naar. Zowel voor de dieren die geruimd moeten worden als voor deze hardwerkende familie”, zegt demissionair landbouwminister Piet Adema.