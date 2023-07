Gemeente Twenterand koopt camping voor opvang Oekraïeners

De gemeente Twenterand (Overijssel) heeft een camping gekocht voor de opvang van zo’n 200 Oekraïners, heeft de gemeente dinsdag bevestigd na berichtgeving van de Twentsche Courant Tubantia. De krant meldt dat camping De Blekkenhorst in Den Ham voor 2,2 miljoen euro door de gemeente is gekocht.

De camping is volgens de gemeente een geschikte locatie omdat er al veel voorzieningen aanwezig zijn, zoals een speeltuin en douches. Op de camping worden al 24 Oekraïners opgevangen. Ook elders in de gemeente, in Vriezenveen, zitten 58 Oekraïense vluchtelingen, meldt een woordvoerder.

De gemeente weigerde eerder asielzoekers uit andere landen op te vangen. Wel is Twenterand bereid zo’n 50 Oekraïense vluchtelingen meer op te vangen dan vereist, zegt de woordvoerder.

In september moet de gemeenteraad de aankoop officieel goedkeuren. Eind 2023 worden de eerste bewoners van de camping verwacht.