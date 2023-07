Expert: brandende batterij elektrische auto kan herontsteken

Het blussen van elektrische auto’s is een moeilijke klus en vraagt een specifieke methode. Dat zegt Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, in reactie op de brand op een vrachtschip boven Ameland.

Het Panamese schip Fremantle Highway heeft 2857 auto’s aan boord, waarvan 25 elektrische auto’s. Rond middernacht kregen de hulpdiensten een melding van brand op het schip en op dit moment is de brand nog niet geblust.

Volgens Hessels maken brandende batterijen van elektrische voertuigen het “lastig” het vuur te bestrijden. Dat komt omdat een brandende batterij opnieuw kan ontsteken. “Dit herontsteken komt door de zogenaamde thermal runaway, een chemisch proces waarbij batterijcellen in het accupakket opwarmen”, legt Hessels uit. “Hierdoor worden andere cellen ook warm, waardoor ook deze in thermal runaway raken. De thermal runaway breidt zich op deze manier uit door het batterijpakket.”

Daar komt bij dat deze auto’s zo gebouwd zijn dat water niet bij de batterij kan komen. “Als je door een plas water rijdt, wil je niet dat water de batterij in komt. Daarom is koeling van de batterijcellen van buitenaf zeer lastig.” De enige manier is daarom om de batterij langdurig onder te dompelen in water.

Hessels kan niet ingaan op de specifieke situatie bij Ameland, maar zegt dat bij dit soort branden het scheepspersoneel en de brandweer “razendsnel” moeten kunnen optreden, omdat de brand zich snel kan verspreiden. Ook moeten ze over specialistische vaardigheden en gereedschap beschikken. “Zodra het incident zich heeft uitgebreid en is ge√ęscaleerd, zijn er op open zee nagenoeg geen mogelijkheden meer om de brand te onderdrukken”, aldus Hessels.