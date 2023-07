Kustwacht: bemanning van brandend vrachtschip komt uit India

De volledige bemanning van het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland komt uit India. Dat meldt een woordvoerder van de kustwacht.

Alle 23 bemanningsleden zijn van het brandende vaartuig gehaald. Een van hen is overleden en er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Zeven bemanningsleden sprongen overboord en werden opgepikt door vaartuigen ter plaatse, de rest werd met helikopters van de kustwacht van boord gehaald, meldde de kustwacht eerder.

In Drenthe landden bij Groningen Airport Eelde twee helikopters met in totaal zestien slachtoffers, aldus de veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen. Zij zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Emmen, Groningen en Drachten.

De overige zeven slachtoffers, onder wie de persoon die door nog onbekende oorzaak overleed, kwamen in Lauwersoog aan wal. Deze gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden. De gewonden worden behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken.