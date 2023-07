OVV in contact met Panamese autoriteiten over vrachtschip Ameland

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) staat in contact met de Panamese autoriteiten over de brand op het vrachtschip ten noorden van Ameland. Een woordvoerder zegt nog geen onderzoek te doen, omdat daar eerst een verzoek van Panama voor moet binnenkomen.

De Fremantle Highway staat buiten de Nederlandse territoriale wateren in brand, waardoor de OVV niet verplicht is onderzoek te doen. “Maar het kan zijn dat we een verzoek om hulp krijgen van de Panamese autoriteiten, dan kunnen we wel onderzoek gaan doen.” Het is vooralsnog aan Panama om onderzoek te doen naar de brand.

OVV zegt de situatie wel in de gaten te houden.