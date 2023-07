Rijkswaterstaat bereidt eventuele berging vrachtschip voor

Rijkswaterstaat houdt rekening met verschillende scenario’s als het gaat om het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland. Welke dat precies zijn, kan een woordvoerder op dit moment nog niet zeggen. “Dat is afhankelijk van de staat van het schip en of de brand onder controle te krijgen is. Momenteel drijft het schip nog en staat het in brand.”

Rijkswaterstaat bekijkt met onder meer de kustwacht en bergingsbedrijven wat er met het schip moet gebeuren als het geborgen moet worden. “Wie gaat dat doen, op welke manier en waar moet het schip dan naartoe”, legt de woordvoerder uit. Ook wordt gelet op de effecten voor het milieu. “Een milieuramp is nog niet aan de orde, maar houden we ook rekening mee. Het is een van de scenario’s.”

De kustwacht liet al weten dat het schip mogelijk zinkt.