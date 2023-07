Andere schepen ondervinden geen hinder van brandend vrachtschip

Andere schepen ondervinden geen hinder van het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) laat weten dat er geen sprake is van een stremming en dat andere schepen er gewoon langs kunnen varen.

Het gaat om een druk vaargebied, vertelt een zegsman. Het stuk zee ten noorden van Ameland ligt voor schepen namelijk precies tussen de grote Duitse havens van Bremen en Hamburg en havens als Rotterdam en Antwerpen in. Volgens de zegsman zijn er dagelijks enkele honderden schepen die dit deel van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone doorkruisen.

Rijkswaterstaat liet eveneens weten dat de scheepvaartroute vrij toegankelijk is. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een schip op locatie en zal toezicht houden op het bergen. De rederij van de Fremantle Highway heeft namelijk een bergingsmaatschappij opdracht gegeven het brandende schip te bergen zodra dit mogelijk is.

Op het schip zijn nog meerdere brandhaarden en er is veel rook, meldde de kustwacht eerder. Het bergen is pas mogelijk als er mensen aan boord kunnen om een sleepverbinding te maken, maar dat is tot nu toe nog niet aan de orde. Wel is een noodverbinding gemaakt om het schip op zijn positie te houden.