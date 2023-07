Er is geen treinverkeer mogelijk op de trajecten Den Bosch en Nijmegen en tussen Den Bosch en Utrecht, meldt ProRail. De oorzaak is blikseminslag bij Oss en in de buurt van Geldermalsen.

Hoelang de stremmingen gaan duren is nog niet bekend. Medewerkers zijn bezig om de schade te herstellen. “Houd de reisplanner in de gaten”, adviseert de spoorbeheerder.