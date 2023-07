Arbeidsinspectie: veiligheid agenten in geding door C2000

Het interne communicatiesysteem C2000 van de politie werkt niet goed en daardoor is de veiligheid van agenten en burgers in het geding. De politie overtreedt daarmee de wet. Dat concludeert de Arbeidsinspectie. De NOS bericht daarover en een woordvoerder van de Arbeidsinspectie bevestigt het bericht.

Het interne communicatiesysteem zou in gebouwen “in principe” geen bereik hebben, maar ook buiten zijn er gebieden met onvoldoende radiodekking. Communicatieproblemen bij een politieachtervolging in Rijsbergen (Noord-Brabant) eerder dit jaar noopten de politiebonden om er een klacht over bij de Arbeidsinspectie in te dienen. Die zorgen over het systeem bestaan overigens al langer.

De NOS beschikt over een aanwijzing van de inspectie waarin wordt gesteld dat het systeem niet goed werkt. De Arbeidsinspectie stelt dat er sprake is van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. De politie krijgt nu twee weken de tijd om een “zienswijze” in te dienen. Pas daarna wordt het oordeel van de inspectie definitief. En dan zou de politie een half jaar de tijd krijgen om de dekking van het systeem te verbeteren.

De woordvoerder van de Arbeidsinspectie bevestigt ook dat, maar wil verder geen uitleg geven.

Politievakbond ACP noemt de aanwijzing van de Arbeidsinspectie in een reactie “een formele bevestiging dat er serieuze problemen zijn met C2000, iets waar wij al jaren voor waarschuwen”.