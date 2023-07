Brandend vrachtschip drijft naar noorden van Terschelling

Het brandende vrachtschip Freemantle Highway drijft vanwege de wind en de stroming in westelijke richting en ligt nu zo’n 16 kilometer ten noorden van Terschelling. Dat meldt de kustwacht. Met het schip is nog steeds een noodsleepverbinding, waardoor het buiten de verkeersbanen wordt gehouden en het scheepvaartverkeer niet wordt gehinderd.

De brand woedt nog altijd in het 200 meter lange Panamese schip, dat auto’s aan boord heeft. Volgens de kustwacht wordt niet langer meer gekoeld vanaf omliggende vaartuigen om te voorkomen dat er overbodig veel water in het schip komt, wat een gevaar kan zijn voor de stabiliteit.

Aan boord van de noodsleper Guardian is een bergingsteam van zo’n acht personen dat de situatie in de gaten houdt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om het schip weg te slepen, omdat er nog geen mensen aan boord kunnen om een sleepverbinding tot stand te brengen.