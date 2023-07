Preventief fouilleren in Enschede, noodbevel in Hengelo

Enschede heeft donderdagmiddag het hele grondgebied van de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van Hengelo is sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht. De maatregelen zijn volgens de gemeente Enschede nodig omdat er “ernstige vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens” rondom de wedstrijd van FC Twente tegen de Zweedse voetbalclub Hammarsby IF uit Stockholm.

De maatregelen zijn erop gericht om de supportersgroepen van elkaar te scheiden. Supporters van de Zweedse club zijn niet welkom in de binnenstad van Enschede, terwijl in de binnenstad van Hengelo juist geen aanhang van FC Twente mag komen.

De wedstrijd wordt donderdagavond in Enschede gespeeld. Omdat er aanwijzingen waren dat supporters van beide clubs elkaar wilden opzoeken om te vechten, gold al een noodverordening en een beperktere aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied. Maar de politie trof woensdagavond wapens aan bij een groep supporters, die zich buiten het als risicogebied aangewezen deel van de stad bevond. Daarom is nu het hele grondgebied van de gemeente veiligheidsrisicogebied geworden. Op grond van die aanwijzing mag de politie mogelijk wapenbezit en gebruik van wapens aanpakken, dus ook preventief fouilleren.

Enschede houdt er rekening mee dat er zo’n 2000 Zweedse voetbalsupporters in en rond de stad zijn. Een deel van de aanhang van Hammarsby IF zou fanatiek zijn en deelnemen aan georganiseerde gevechten, zegt de gemeente. Donderdagmiddag is een groep supporters die een mars wilde houden door het centrum van Enschede ingesloten door de ME en de stad uit gestuurd. De Zweedse voetbalaanhang loopt nu rond in het naburige Hengelo, waar het rustig zou zijn.

De aanwijzing in Enschede geldt in principe tot donderdagavond 21.45 uur en het noodbevel in Hengelo tot 20.00 uur.