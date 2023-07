Fans met elkaar op de vuist op tribune na duel Twente-Hammarby

Na afloop van de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League zijn supporters van beide clubs met elkaar slaags geraakt. Op beelden op social media is te zien hoe fans van de twee clubs op de hoofdtribune in de Grolsch Veste en later ook daarbuiten met elkaar op de vuist gaan. De ME kwam kort daarop tussenbeide.

Volgens Tubantia is een man van de tribune gevallen en gewond geraakt. Hij moest behandeld worden op het veld; wat hij precies heeft, is niet bekend, aldus de krant. De politie kan op dit moment vooralsnog geen commentaar geven.

Algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan noemt bij Tubantia de rellen in het stadion “vreselijk’ en ‘Twente-onwaardig”. Hij vond het lang duren voor er ingegrepen werd door stewards en beveiliging, zegt hij.

FC Twente won de wedstrijd tegen de Zweedse club met 1-0. Volgende week is de returnwedstrijd in Stockholm.

Enschede had donderdagmiddag het hele grondgebied van de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in binnenstad van Hengelo is sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit “ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens” rondom de wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby.