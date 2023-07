Een 14-jarige jongen heeft woensdag in Dongen (Noord-Brabant) brandwonden opgelopen nadat er brand was gesticht. Hij is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Twee jongens van 13 en een jongen van 14 jaar oud zijn aangehouden voor brandstichting, meldt de politie.

De brand is rond 20.30 uur zijn aangestoken aan de Kanaaldijk Noord, meldt de politie. Hoe de jongen precies gewond is geraakt is nog niet bekend. De politie houdt rekening met een ongeluk.