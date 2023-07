Rotterdamse partijen bedroefd over golf aan explosies in de stad

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad spreken in koor hun treurnis uit over de naar schatting ruim honderd geweldsincidenten met explosies en beschietingen in de stad tot nu toe dit jaar. Dat zijn er ruimschoots meer dan in heel 2022. Het aantal van dit soort incidenten is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2021 vonden in de Rotterdamse politieregio twaalf van dit soort incidenten plaats. Vorig jaar steeg dat door naar 65.

Fractievoorzitter Ingrid Coenradie van Leefbaar Rotterdam wil de geweldsgolf op de politieke agenda houden en vroeg al meerdere debatten aan in de raad. “We blijven dat ook doen. We beseffen dat we niet zomaar dit probleem gaan oplossen, maar we moeten proberen de zwijgcultuur te doorbreken. Ook het ronselen van kinderen binnen families en op sociale media moet gestopt worden. Wat Leefbaar betreft wordt de marechaussee ingezet op momenten de politie te weinig capaciteit heeft,” aldus Coenradie.

“Honderd incidenten is geen jubileum om trots op te zijn,” zegt de fractie van GroenLinks. “De groei van het aantal explosies en beschietingen van woningen en winkels in en rondom onze stad is een zorgelijk feit. Net zo schokkend is het dat meer dan de helft van de aangehouden verdachten niet ouder is dan 23 en een kwart is zelfs minderjarig. Deze kinderen, en jongeren, worden voor het karretje gespannen van geharde criminelen uit de georganiseerde misdaad. Dit kunnen we als Rotterdam niet laten gebeuren.”

De PvdA wil dat alle Rotterdammers wonen in een veilige wijk. “Juist de wijken die al onder druk staan worden het vaakst geteisterd door bomaanslagen. We schrikken van de enorm jonge leeftijd van veel daders. Dit onderstreept, wat ons betreft, de noodzaak om deze gasten beet te pakken, maar vervolgens ook niet meer los te laten. Opsporing en bestraffing is het halve verhaal. Als we serieus zijn over veiligheid moeten we ook inzetten op perspectief voor jongeren, de weg naar opleiding en goed werk.”

Pascal Lansink-Bastemeijer, fractieleider van de VVD noemt het “een uitermate treurig record”. De partij wil zo snel mogelijk inzetten op zogeheten Group Violence Intervention (GVI). Dat is internationaal de manier om jongeren uit de criminaliteit te halen. “In Zweden is deze aanpak heel succesvol geweest”. Ook moet er landelijk zo snel mogelijk gekeken worden hoe de privacywet (AVG) zich verhoudt tot de aanpak van criminelen. “Zover wij begrijpen houdt AVG ons enorm tegen in het aanpakken van zware criminaliteit,” aldus Lansink-Bastemeijer.