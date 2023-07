Situatie onveranderd op vrachtschip bij Ameland

De situatie op het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is onveranderd. Volgens de kustwacht woedt de brand nog altijd. Meerdere schepen met onder anderen bergingsspecialisten zijn in de buurt aanwezig.

Later op de ochtend gaat er weer een vliegtuig van de kustwacht de lucht in om de Fremantle Highway in de gaten te houden. De noodverbinding die is gemaakt om het schip in positie te houden is nog in stand. Voordat het schip kan worden verplaatst, moet eerst de temperatuur dalen. De brand kan volgens de kustwacht nog dagen of misschien zelfs weken duren.

Het vuur op het 200 meter lange Panamese schip, dat 2857 auto’s aan boord heeft, brak dinsdagavond uit. Het vuur is ontstaan op het voertuigendek, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest is door een helikopter opgehaald. Een persoon kwam om het leven. Hoe dat is gebeurd is niet bekend bij de kustwacht.