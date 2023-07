Fans met elkaar op de vuist op tribune na duel Twente-Hammarby

Na afloop van de wedstrijd FC Twente – Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League zijn supporters van beide clubs met elkaar slaags geraakt. Volgens de politie zijn mensen in het stadion op de hoofdtribune met elkaar gaan vechten. De ME is ingezet om ze uit elkaar te halen.

Wie met wie vocht en of er fans van de verschillende clubs door elkaar op die tribune zaten, kan de woordvoerster niet zeggen. Later zijn ook buiten het stadion relletjes ontstaan. De politie is rond 23.00 uur nog steeds ter plekke. “We moeten eerst zorgen dat iedereen weg is en dat de rust terugkeert”, aldus de woordvoerster.

Volgens Tubantia is een supporter van de tribune gevallen en gewond geraakt. Hij moest behandeld worden op het veld. Wat hij precies heeft, is niet bekend, aldus de krant. De politie kan dat niet bevestigen. Voor de wedstrijd zijn twee supporters opgepakt, van welke club en waarvoor is niet bekend. Of er nog meer mensen zijn aangehouden kon de woordvoerster nu nog niet zeggen.

Algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan noemde in de door Tubantia uitgezonden persconferentie na afloop de rellen in het stadion “vreselijk” en “Twente-onwaardig”. Hij vond het lang duren voor er ingegrepen werd door stewards en beveiliging. Hij kon melden dat de Zweedse supporter die van de tribune was gevallen met onbekend letsel naar het ziekenhuis is gebracht.

Van der Kraan vertelde dat zijn club tweehonderd kaarten voor de hoofdtribune beschikbaar moest stellen aan de tegenpartij. “Maar die kaarten zijn in mijn ogen niet in handen gekomen van de mensen voor wie ze bestemd waren. In principe zijn de kaarten bedoeld voor de sponsors.”

De directeur vond het te vroeg om al conclusies te trekken over wat er is misgegaan. “We zullen de komende dagen evalueren en tal van vragen moeten beantwoorden. Ik weet dus ook nu nog niet welke maatregelen we nemen voor de return volgende week in Zweden.”

Enschede had donderdagmiddag het hele grondgebied van de Twentse stad uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied en in de binnenstad van Hengelo was sinds 13.30 uur een noodbevel van kracht. Die maatregelen waren genomen uit “ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens” rondom de wedstrijd van FC Twente tegen Hammarby.

FC Twente won de wedstrijd tegen de Zweedse club met 1-0. Volgende week is de returnwedstrijd in Stockholm.