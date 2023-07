Rijkswaterstaat houdt rekening met alle scenario’s brandend schip

Rijkswaterstaat houdt nog steeds rekening met alle scenario’s met betrekking tot het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Dat zegt een woordvoerder. “Gezien de ontwikkelingen nu, zou het mooiste zijn het schip te verplaatsen en zo snel mogelijk aan boord te komen”, aldus de woordvoerder.

Op dit moment lijkt de rookontwikkeling minder te zijn. Ook de brand zelf lijkt minder te worden. Rijkswaterstaat houdt de situatie nog altijd nauwgezet in de gaten. Zo wordt er bijvoorbeeld met een vliegtuig van de kustwacht gemeten hoe warm het in het schip is en hoe warm de buitenkant is. Dat is nog altijd te heet om aan boord te komen, zegt de woordvoerder. “Aan de hand van deze gegevens zijn de bergers bezig met een plan. In eerste instantie moet er een sterkere sleepverbinding tot stand komen en moeten we bekijken hoe we aan boord kunnen komen.”

Het is ook nog niet bekend waar het schip naartoe verplaatst wordt, maar dat zal een “veiligere locatie dan nu” zijn, zegt Rijkswaterstaat. Het schip, de Fremantle Highway, drijft nu 17 kilometer noord van Terschelling, meldde de kustwacht vrijdagochtend.

Charteraar K Line liet vrijdagochtend weten dat er niet 25 maar bijna 500 elektrische auto’s op het schip zijn. De kustwacht heeft de ladinglijsten “in een vroeg stadium” gehad. “Ik kan er nu niks over zeggen. Er zijn superveel auto’s aan boord, dat is sowieso een lastige situatie. We focussen ons nu op hoe de brand zich ontwikkelt, los van de aantallen. Bergingsmaatschappijen maken daar plannen voor, die laten zich adviseren door de brandweer. Met alles wordt rekening gehouden”, aldus een woordvoerster.

Op dit moment maakt het kustwachtvliegtuig nieuwe beelden van de huidige situatie van de brand. “Mensen moeten eerst aan boord kunnen om een meer solide sleepverbinding tot stand te brengen. Veiligheid is daarbij van groot belang”, zegt de kustwachtwoordvoerster.