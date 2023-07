Dit weekend weer veel vakantieverkeer op de buitenlandse wegen

Het wordt ook dit weekend weer druk op de populaire Europese vakantieroutes. Vooral zaterdag moeten automobilisten geduld hebben in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, verwacht de ANWB.

In Duitsland wordt het een van de drukste weekends deze zomer, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. In beide richtingen zullen lange files staan tussen Hamburg en de Deense grens. In het zuiden rijdt het langzaam van en naar Oostenrijk.

In België zijn nog steeds werkzaamheden bij Luik, wat zorgt voor vertraging. In Oostenrijk rijdt het verkeer vooral zaterdag langzaam op de wegen richting Slovenië. De wachttijden voor de St. Gotthardtunnel in Zwitserland lopen vanaf heel vroeg ook weer op, met zo’n twee uur vertraging tot gevolg. Verder verwacht de ANWB nog drukte zaterdag richting het Italiaanse Gardameer en de kust.

De piekuren op de Franse wegen naar het zuiden liggen tussen 08.00 en 14.00 uur, met als grootste knelpunt de A7 tussen Lyon en Orange.