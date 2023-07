Augustus wisselvallig en koel van start, later mogelijk warmer

De maand augustus gaat volgens Weeronline wisselvallig en koel van start met regelmatig regenbuien en temperaturen rond 20 graden. Later in de maand wordt het mogelijk wat zonniger, droger en ook warmer.

Het weerbeeld van de afgelopen tijd houdt voorlopig nog even aan. Er vallen begin augustus bijna dagelijks buien als gevolg van regengebieden die vanuit het westen over het land trekken. Hierdoor kan het op sommige dagen bovendien flink waaien, waarschuwt het weerbureau. “Het weerbeeld doet dan eerder aan de herfst dan aan de zomer denken.”

Normaal gesproken wordt het bovendien een stuk warmer dan de verwachte 19 tot 22 graden die de thermometers in de eerste helft van augustus aan zullen geven. Zomerse temperaturen worden begin van de maand niet verwacht. Alleen als de zon zich even laat zien, is het “aangenaam om bijvoorbeeld op een terras te zitten”, aldus Weeronline.

De tweede helft van de maand wordt mogelijk wat aangenamer. De kans op hogere temperaturen lijkt toe te nemen en daarbij neemt de wisselvalligheid waarschijnlijk langzaam af. Helemaal droog wordt het niet, maar er is wel meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt wat vaker naar 25 graden of meer, waardoor “het dan gelijk zomers aandoet”.