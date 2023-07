Aantal asielzoekers stijgt tot ruim 25.000, gelijk aan vorig jaar

In de afgelopen week hebben ongeveer duizend mensen asiel aangevraagd in Nederland. Daarmee komt de totale instroom voor dit jaar na dertig weken uit boven de 25.000. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, maar aanzienlijk hoger dan de jaren ervoor.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt elke week met cijfers over de asielinstroom. Daarin zitten niet alleen de mensen die voor het eerst asiel aanvragen, maar ook herhaalde asielverzoeken. Ook nareizigers tellen mee. Dit zijn familieleden van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de precieze aantallen kunnen iets afwijken.

De afgeronde aantallen voor dit jaar komen bij elkaar opgeteld uit op 25.100 mensen. Vorig jaar stond de teller eind juli op 25.400 aanvragen. In 2021 waren in dertig weken tijd zo’n 14.400 asielzoekers naar Nederland gekomen en in 2020 bijna 10.000, maar toen golden er maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In 2019, het laatste jaar voor de uitbraak van het virus, waren er in de eerste dertig weken bijna 18.000 asielzoekers naar Nederland gekomen en in 2018 zo’n 15.000.