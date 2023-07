In een groot deel van het land is dinsdagochtend vanwege onweersbuien code geel van kracht, meldt het KNMI. Vooral in het noorden, midden en oosten van het land komen er dan talrijke buien voor, met kans op hagel.

De waarschuwing geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en het Waddengebied. Code geel gaat gelden vanaf 08.00 uur. Halverwege de middag verlaten de onweersbuien via het oosten het land, zo is de verwachting.