Ook UU wordt strenger voor samenwerking met fossiele industrie

De Universiteit Utrecht (UU) wil in de toekomst alleen nog samenwerken met partners uit de fossiele industrie als die zich “intensief en aantoonbaar inzetten voor versnelling van de energietransitie, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs”. Dat wordt het nieuwe uitgangspunt. Na de zomer wil de universiteit het strengere klimaatbeleid verder uitwerken, in samenspraak met medewerkers en studenten.

De UU wil dan “duidelijke richtlijnen en handvatten” opstellen. Die gaan gelden voor het onderzoek, het onderwijs en bijvoorbeeld ook voor activiteiten van studieverenigingen.

De UU is niet de eerste Nederlandse universiteit die de samenwerking met bedrijven als Shell, BP en ExxonMobil aan klimaatvoorwaarden onderwerpt. De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam scherpte in april al het beleid aan, de Universiteit van Amsterdam (UvA) volgde halverwege juli met soortgelijke criteria als die waar de UU nu mee komt. Activistische studenten die herhaaldelijk universiteitsgebouwen bezetten, vinden deze lijn overigens niet ver genoeg gaan. Zij vinden dat universiteiten álle banden met fossiele bedrijven moeten doorsnijden.

Ook andere universiteiten werken aan richtlijnen voor samenwerking met bedrijven uit de olie- en gasindustrie. Wageningen University & Research (WUR) schetste begin deze maand nog de dilemma’s die daarbij komen kijken. Voorzitter van de Raad van Bestuur Sjoukje Heimovaara stelde toen dat geen “eenvoudig, eendimensionaal antwoord” te geven valt op de vraag hoe universiteiten de samenwerking met fossiele partners het beste kunnen vormgeven. Bedrijven kunnen de transities die nodig zijn volgens haar zowel versnellen als vertragen.

Bij de UU wordt straks ook beoordeeld of samenwerking met een fossiele partner voor een project “noodzakelijk is, of dat een meer duurzame partner ook mogelijk is. De universiteit publiceerde eerder al een lijst van lopende projecten waarin wordt samengewerkt met bedrijven die actief zijn op het gebied van fossiele brandstoffen. Die lijst bleef echter incompleet, want van diverse projecten kon de UU de inhoud én de bedragen niet delen omdat dat zo was overeengekomen met de bewuste bedrijven.