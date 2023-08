Misdaadverdragen met Verenigde Arabische Emiraten van start

Verdachten die zijn opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) kunnen vanaf dinsdag makkelijker worden uitgeleverd aan Nederland en omgekeerd. Twee verdragen treden namelijk in werking die de landen hebben ondertekend om de georganiseerde misdaad beter aan te pakken.

Politie en justitie kunnen dankzij de verdragen makkelijker verdachten, getuigen, slachtoffers en deskundigen horen. Het wordt ook eenvoudiger om criminele geldstromen te volgen en hier beslag op te leggen. De afspraken zijn twee jaar geleden gemaakt onder toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus.

Kopstukken uit de onderwereld houden zich regelmatig schuil in de VAE. De bekendste daarvan in Ridouan Taghi, die momenteel onder meer terechtstaat vanwege een reeks liquidaties. Hij werd in 2019 opgepakt in het emiraat Dubai. Volgens het ministerie is er overigens geen rechtstreeks verband tussen deze zaak en de afgesloten verdragen.

Uitleveringsverzoeken vanuit de VAE zullen per zaak worden beoordeeld, schrijft het ministerie in een persbericht. Verdachten die vermoedelijk vervolgd worden om hun geloof, politieke overtuiging, nationaliteit, ras of bevolkingsgroep zullen niet worden uitgeleverd. Nederland wil ook garanties dat verdachten niet de doodstraf of lijfstraffen krijgen opgelegd.