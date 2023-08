VEH: vertraging en duizenden euro’s extra door vleermuisonderzoek

Huiseigenaren moeten een jaar langer wachten als ze hun woning willen isoleren en dat gaat duizenden euro’s meer kosten, vreest branchevereniging Vereniging Eigen Huis (VEH). De Raad van State bepaalde woensdag dat woningeigenaren en isolatiebedrijven goed moeten onderzoeken of er vleermuizen in de spouwmuren zitten voordat ze een huis isoleren.

De zaak liep tussen een isolatiebedrijf en het provinciebestuur van Utrecht. De provincie legde het bedrijf vier jaar geleden een dwangsom op en had de onderneming opgedragen ecologisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het bedrijf was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. De uitspraak van de Raad van State heeft volgens de VEH ook gevolgen voor eigenaren van bestaande woningen.

Hoeveel de kosten oplopen door het ecologisch onderzoek hangt volgens de zegsman af van het soort woning en hoe oud het is. Bij een oude boerderij zal het prijskaartje hoger zijn dan bij een relatief nieuw rijtjeshuis. Onder meer een groot tekort aan ecologen voor onderzoek leidt tot vertraging, stelt de VEH.

De vertraging en hogere kosten voor het onderzoek kunnen ervoor zorgen dat sommige huiseigenaren besluiten hun woning helemaal niet te isoleren. “Dat is onze grootste zorg”, zegt een woordvoerder. Volgens hem zijn veel koop- en huurhuizen nog niet ge├»soleerd of moet het isolatiemateriaal vervangen worden. Om hoeveel huizen het gaat, is hem niet bekend. De VEH zegt dat huiseigenaren het beschermen van kwetsbare natuur, waaronder vleermuizen, ook belangrijk vinden.