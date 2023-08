Vermoedelijke schutter Zomercarnaval twee weken langer vast

De 26-jarige man die wordt verdacht van een schietpartij op het Zomercarnaval in Rotterdam blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Bij de schietpartij op de hoek van de Coolsingel en de Van Oldenbarneveltstraat raakte zaterdagavond een 21-jarige man uit het Limburgse Gulpen gewond. De verdachte, die uit de Nederlandse Antillen komt, werd door de politie neergeschoten. Hij en het slachtoffer werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij zijn buiten levensgevaar, liet het OM maandag weten.

De politie hield na het schietincident in totaal drie mensen aan, onder wie het slachtoffer. Maandag werd duidelijk dat alleen de vermoedelijke schutter nog vastzat.

Bij het incident raakte ook nog een vrouw gewond, doordat zij ten val kwam toen ze wegrende. Eerder op zaterdag was elders op de Coolsingel ook al geschoten. Bij dat incident raakte niemand gewond.