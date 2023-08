Cel voor man die penisfoto stuurt naar zoon die chatte als meisje

Een 51-jarige man uit Middelburg is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf voor onder meer een poging tot grooming. De man probeerde in september vorig jaar een seksafspraak te maken tijdens het chatten met een zogenaamd 14-jarig meisje, maar in werkelijkheid bleek hij nietsvermoedend met zijn eigen zoon contact te hebben.

De man krijgt een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Tijdens de proeftijd van drie jaar moet de man zich laten behandelen en mag hij op geen enkele wijze contact met minderjarigen zoeken.

Uit het vonnis blijkt dat de man gedurende de chat seksueel getinte gesprekken heeft gevoerd en ‘haar’ heeft voorgesteld ontuchtige handelingen bij hem te verrichten. Ook heeft hij een foto van zijn stijve penis verzonden en stuurde hij aan om de volgende dag af te spreken in Terneuzen.

De zoon had vermoedens dat zijn vader contact zocht en onderhield met jonge meisjes. Voor hem moet het extra confronterend zijn geweest dat dit op deze manier werd bevestigd, aldus de rechtbank. Tot een echte afspraak met ‘Annabelle’ kwam het overigens niet, maar de rechtbank is ervan overtuigd dat de man dit wel graag had gewild: “De aard en de inhoud van het chatgesprek laten moeilijk een andere conclusie toe dan dat het chatgesprek gericht was op het daadwerkelijk laten plaatsvinden van de seksafspraak tussen hen”.

Door de misleidende chat met zijn zoon zijn meer strafbare feiten aan het licht gekomen. De verdachte blijkt ook schuldig te zijn aan het bezit van kinderporno. Daarnaast zou hij met zijn penis zijn binnengedrongen bij een 14-jarig meisje. En tijdens een logeerpartijtje bij hem thuis heeft hij een vriendinnetje van zijn dochter zijn penis laten betasten. “Juist bij een vriendinnetje thuis zou je veilig moeten zijn, maar die norm heeft de verdachte, puur uit lustgevoelens, geschonden met alle gevolgen van dien.”