Marinebrandweer houdt Fremantle Highway in Eemshaven in de gaten

Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt door een brandweerteam van de marine in de gaten gehouden, meldt het ministerie van Defensie. Het schip is inmiddels afgemeerd in de Eemshaven en daar staan elf brandweerlieden klaar die zijn gespecialiseerd in brandbestrijding op schepen, mocht het vuur weer oplaaien.

Het Korps Marine Brandweer is gekomen op verzoek van Koen Schuiling, die als burgemeester van Groningen de voorzitter is van de veiligheidsregio van de gelijknamige provincie. De brandweerlieden zullen de Fremantle Highway naar verwachting tot en met het weekend in de gaten houden. Toen de brand uitbrak werd de Kustwacht ook al ondersteund door adviseurs van de marinebrandweer.

Het brandweerteam heeft speciaal materieel meegebracht naar de haven in Noord-Groningen. Het gaat om een hoogwerker die volgens Defensie de grootste is van de Benelux, een tankautospuit en een ondersteunend voertuig.